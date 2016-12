Heilige drei Könige: Hilfsaktion startet heute in Bamberg

Am heutigen Freitag startet in Bamberg die Aktion Dreikönigssingen für das fränkische Erzbistum: An der weltweit größten Hilfsaktion von Kindern für Kinder nehmen rund 6000 Mädchen und Jungen teil. Bis zum Dreikönigstag ziehen sie dann – als Heilige Drei Könige verkleidet – von Haus zu Haus und sammeln Spenden für ihre Altersgenossen in Afrika, Asien, Lateinamerika und

Osteuropa. Der Auftakt ist heute ab 14 Uhr mit Erzbischof Ludwig Schick in der Bamberger Martinskirche in der Fußgängerzone.

Um 14 Uhr 30 führt dann eine Prozession zum Dom, wo gegen 15 Uhr 15 ein Wortgottesdienst gehalten wird.