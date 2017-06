Heimischer Fisch auf den Tisch: In Oberfranken werden meist Karpfen und Forellen angeboten

Wenn in Oberfranken heimischer Fisch auf den Tisch kommt, dann ist es meistens Karpfen oder Forelle. Kein Wunder, die Teichwirte bieten vor allem diese beiden Speisefische an. Das haben die Statistiker des Bayerischen Landesamtes herausgefunden.

Insgesamt 5.555 Tonnen Speisefisch haben die Bayerischen Aquakulturbetriebe im letzten Jahr verkauft – und ihren Absatz damit um 6,5 Prozent gesteigert. Die meisten Fische stammen dabei aus großen Kulturbetrieben in der Oberpfalz und in Mittelfranken. Die 716 oberfränkischen Teichwirte haben 335 Tonnen Speisefisch auf den Markt gebracht.