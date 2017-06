Heiß begehrt und auch gefunden: Oberfranken hat so viele Beschäftigte in Industrie- und Handel wie nie zuvor

Eine regelrechte Ralley bei der Suche nach neuen Mitarbeitern meldet die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken und zwar für die letzten zehn Jahre. Wie selten zuvor hätten die Betriebe nach Fachkräften gesucht und sie zum Teil auch gefunden. Jedenfalls nähere sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einer historischen Rekordmarke. Aktuell sammeln die Fachleute der Industrie- und Handelskammer Daten um die Details aufarbeiten zu können. Also, welche Branchen wie viele Fachkräfte eingestellt haben und was man sich für die Zukunft erwartet. Am Freitag soll es die genaue Auswertung geben.

Der Hintergrund:

Die IHK hat seit Jahren davor gewarnt, dass nicht zuletzt durch den demografischen Wandel in Oberfranken tausende Facharbeiter fehlten. Sowohl die Industrie- und Handels- als auch die Handwerkskammer hatten daraufhin große Anstrengungen unternommen um Mitarbeiter anzuwerben.