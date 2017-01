Heiße Debatte: Makrleugaster Gemeinderat berät über neuen Hühnerstall

Im Marktleugaster Gemeinderat geht’s heute Abend nochmal um das am meisten debattierte Thema in der Gemeinde. Das Vorhaben eines Bauern, einen neuen Stall für 12.000 Bio-Legehennen in Mansflur zu bauen. Es ist vor allem der Geruch, den die Anwohner fürchten, es geht aber auch um Massentierhaltung und die Hühnermist, der in beträchtlichen Mengen anfallen dürfte. Der Biobauer kritisiert, von Anfang an sei gegen seine Pläne agiert und die Diskussion aufgeheizt worden. Inzwischen gibt es in Marktleugast eine Bürgerinitiative dagegen, die hat bereits 250 Unterschriften gesammelt. Für das Kulmbacher Landratsamt ist der Stall durchaus genehmigungsfähig.