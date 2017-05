Heiße Debatte ums Kulmbacher Bürgerhospital: Gibt’s eine Lösung bis Ende Juni?

Mit so viel Entrüstung hatte die Arbeiterwohlfahrt Kulmbach wohl nicht gerechnet. Diese Woche hat sie die Bewohner des Bürgerhospitals in der Innenstadt darüber informiert, dass mit Auslaufen der Pachtverträge Ende Juni das Seniorenheim schließt.

Viele Bewohner und Angehörige sind sauer, weil die Nachricht für sie zu kurzfristig kam. Die Kulmbacher CSU und die FDP stoßen ins gleiche Horn und wollen Alternativen finden.

Heute Abend wird es einen Sachstandsbericht in der Kulmbacher Stadtratssitzung geben.

Oberbürgermeister Schramm hat schon seine Absicht bekundet, das Seniorenheim erhalten zu wollen. Vom Landratsamt gebe es für das in die Jahre gekommene Gebäude bereits Signale für eine Ausnahmegenehmigung für einen Weiterbetrieb. Und dritter Bürgermeister Wilzok hat das BRK als neuen Träger ins Gespräch gebrach.

Einige der über 30 Bewohner des Bürgerhospitals sollen sich schon in anderen AWO- Einrichtungen umgesehen haben, andere haben bekundet, sie wollten auf jeden Fall im Bürgerhospital bleiben.

Radio Plassenburg berichtet morgen früh im Start in den Tag mit Markus Weber.