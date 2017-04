Heißes Kunstevent: Modell von Kulmbach soll in Flammen aufgehen

Das wahrscheinlich heißeste Kunstevent des Jahres gibt es am Dienstagabend beim Kulmbacher THW zu sehen. Die Schüler der Oberfstufe am Caspar-Vischer-Gymnasium haben mit ihrem Kunstlehrer Adreas Schoberth ein Modell von Kulmbach aus dem Jahr 1553 gebaut. In Erinnerung an den Conraditag wird das in einer spektakulären Kunstaktion in Flammen aufgehen. Inspiriert wurden die Schüler dabei von einem Holzmodell der Stadt London, das der Künstler David Best vor Kurzem abgebrannt hatte – in Erinnerung an das sogenannte „London Fire“ vor 300 Jahren. Los geht das Ganze am Dienstag um 19 Uhr beim Kulmbacher THW in der Von-Linde-Straße 15.