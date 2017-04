Hell und freundlich: Seniorenwanderweg im Kessel bekommt neue Beleuchtung

Gerade am Wochenende und an schönen Tagen ist der Kulmbacher Kessel voller Spaziergänger und Menschen, die ihre Hunde ausführen. Sobald die Sonne untergeht, sieht es anders aus. Der Seniorenwanderweg – so heißt der Weg durch den Kessel offiziell – ist schlecht beleuchtet. Das soll sich jetzt ändern. Ab kommender Woche stehen dort neue Straßenlaternen. „Jetzt können alle Senioren, Hundebesitzer und auch Berufstätigen ihren Abendspaziergang bei guter Straßenbeleuchtung genießen“, sagt die Vorsitzende des Kulmbacher Seniorenbeirates, Christina Flauder.

Die Menschen sollen sich im Kessel auch weiterhin wohl und sicher fühlen, meint OB Schramm.