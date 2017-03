Herausforderungen: Tafeln in der Region haben alle Hände voll zu tun

Die Tafeln in Kulmbach und Burgkunstadt stehen vor immer größeren Herausforderungen. Dazu zählen etwa immer mehr Bedürftige, die das Angebot wahrnehmen aber auch Vorschriften wie Erste Hilfe Kurse, Hygiene- und Brandschutzausbildungen, die die ehrenamtlichen Mitarbeiter absolvieren müssen. Das ist bei einem Gespräch mit der SPD- Landtagsabgeordnete Susann Biedefeld in Burgkunstadt deutlich geworden, bei dem auch die Leiterin der Kulmbacher Tafel, Elfriede Höhn, dabei war.

Silke Mohler, die Vorsitzende der Tafel in Burgkunstadt, sagte, sie mache sich Sorgen wegen der zunehmenden Neiddebatte in der Bevölkerung. Diese sei völlig fehl am Platz. Ein Drittel Senioren, ein Drittel kinderreiche und ein Drittel Flüchtlinge würden das Angebot der Tafel in Anspruch nehmen, also gerecht aufgeteilt, so Mohler.