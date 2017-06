Herrmann: Abschiebung aus der Schule eine absolute Ausnahme

Halle/Nürnberg (dpa/lby) – Nach Ansicht von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sollten Flüchtlinge bei einer Abschiebung möglichst nicht mehr direkt aus der Schule abgeholt werden. «Solche Maßnahmen in einer Schule sind eine absolute Ausnahme und werden auch weiterhin eine absolute Ausnahme bleiben», sagte Herrmann der in Halle erscheinenden «Mitteldeutschen Zeitung» (Samstag). Am Mittwoch hatten Polizisten versucht, den 20-jährigen afghanischen Flüchtling Asef N. aus einer Nürnberger Berufsschule zu holen, um ihn noch am selben Abend abzuschieben. Daraufhin hatte es Tumulte gegeben.

«Natürlich wollen wir alles dafür tun, dass sich so etwas nicht wiederholt», sagte Herrmann. Er fügte aber hinzu: «Wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und das zuständige Verwaltungsgericht klar festgestellt haben: Er hat kein Aufenthaltsrecht in Deutschland, dann muss das auch entsprechend umgesetzt werden.»

Der CSU-Politiker sieht bei dem Betroffenen in Nürnberg allerdings auch eine Mitschuld für die Entwicklung. «Der junge Afghane hat über Jahre hinweg getrickst, getäuscht und gelogen», sagte Herrmann. «Er hat lange Zeit angegeben, keine Papiere zu haben, und zuletzt dann einen afghanischen Reisepass aus dem Jahr 2007 vorgezeigt.» Auch habe er 7000 Dollar an Schleuser bezahlt und wolle jetzt einen Job, um das Geld zurückzahlen zu können. «Dieses typische Modell krimineller Schleuserorganisationen dürfen wir nicht auch noch fördern.»