Herrmann: Ausschluss der NPD aus Parteienfinanzierung

Karlsruhe/München (dpa) – Nach dem gescheiterten NPD-Verbotsverfahren fordert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) den schnellen Ausschluss der Partei aus dem Parteienfinanzierungssystem. «Deshalb muss im Bundestag jetzt schnell eine Prüfung stattfinden, wie gegebenenfalls auch mit einer Änderung des Grundgesetzes und des Parteienfinanzierungsgesetzes die Möglichkeiten dazu geschaffen werden können», sagte er am Dienstag im Anschluss an die Verkündung des Urteils in Karlsruhe der Deutschen Presse-Agentur. Es könne nicht sein, dass eine ganz eindeutig verfassungsfeindliche Partei, weiterhin Steuergelder kassieren dürfe.