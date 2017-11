Herrmann: Bayernweite Großeinsätze der Polizei an Bahnhöfen

München (dpa/lby) – Nach der erfolgreichen Generalprobe am Münchner Hauptbahnhof will Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auch in anderen bayerischen Städten groß angelegte Sicherheitskontrollen durchführen. «Klar ist, das wird keine einmalige Polizeiaktion bleiben», sagte Herrmann der Deutschen Presse-Agentur in München. Er sei generell sehr zufrieden mit dem Verlauf und dem Ergebnis des Großeinsatzes in München am Hauptbahnhof und im südlichen Bahnhofsviertel am vergangenen Donnerstag. «In den kommenden Monaten sind vergleichbare Schwerpunktkontrollen der Polizei auch in anderen bayerischen Städten geplant.»

Herrmann ist überzeugt, dass entsprechende Polizeiaktionen die Umgebung um Bahnhöfe sicherer mache. Rund 350 Polizisten hatten auf seine Anregung hin mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei rund 600 Personenkontrollen durchgeführt und «beispielsweise 30 Straftaten aufgedeckt sowie mehr als 260 Platzverweise erteilt». An der Aktion seien auch die Bundespolizei, das Hauptzollamt München und das Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt München beteiligt gewesen.