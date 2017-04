Herrmann: Grenzkontrollen «mindestens bis Jahresende»

Berlin (dpa) – Trotz rückläufiger Flüchtlingszahlen will Bayern die Grenzkontrollen nach Österreich mindestens bis zum Jahresende beibehalten. «Ein Ende ist heute noch nicht absehbar», sagte Landesinnenminister Joachim Herrmann (CSU) der «Bild am Sonntag». «Die Kontrollen werden mindestens bis Jahresende weitergeführt. Würden wir sie beenden, wäre das ein Signal an die ganze Welt: Deutschland ist wieder offen.» Das wollten die Deutschen nicht. «Die Grenzkontrollen müssen wir so lange beibehalten, bis ein wirksamer Schutz der EU-Außengrenzen steht». Seit Januar seien an den bayerischen Grenzen rund 4500 Flüchtlinge aufgegriffen worden.