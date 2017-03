Herrmann zu Wahlkampf-Stopp für Bozdag: Erwarten Respekt

München (dpa/lby) – Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat die Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Minister in Deutschland verteidigt. Zwar hätten grundsätzlich auch türkische Mitbürger in Deutschland das Recht auf Demonstrationsfreiheit, sagte Herrmann am Donnerstag dem Radiosender «Antenne Bayern». Er erwarte allerdings schon «Respekt vor dem, was in Deutschland gilt».

Dazu gehöre auch eine Selbstbeschränkung, ausländische Wahlkämpfe nicht nach Deutschland zu tragen. Es sei schon ein «merkwürdiges Verhalten der türkischen Regierung», in Deutschland alle Freiheiten, die das Land biete, in vollem Umfang für sich zu nutzen und gleichzeitig die Freiheitsrechte der Menschen in der Türkei immer weiter einzuschränken.

Der türkische Justizminister Bekir Bozdag ließ am Donnerstag ein Treffen mit Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) platzen, nachdem unmittelbar zuvor sein Wahlkampfauftritt im baden-württembergischen Gaggenau abgesagt worden war. Die Stadt Köln lehnte zudem eine Anfrage für einen Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci am Sonntag im Bezirksrathaus Köln-Porz ab.