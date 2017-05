Herzinfarkt mit 36?: Ominöses Flugblatt stellt Todesursache eines Coburgers in Frage

In Coburg ist ein ominöses Flugblatt zu dem Todesfall auf der Partymeile der Stadt im Steinweg aufgetaucht. Der Verfasser stellt die erklärte Todesursache eines 36-jährigen in Frage. Der 36-jährige sei zu Tode geprügelt worden.

Dagegen wehrt sich die Coburger Justiz entschieden. Laut Obduktionsergebnis ist der Mann an einem Herzinfarkt gestorben und nicht durch äußeren Gewalteinfluss.

Der 36-jährige Mann vor rund drei Wochen in einer Coburger Bar gestorben. Zuvor war er in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen.