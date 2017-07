Heuer sind sie rechteckig: Die Biermarken für das Kulmbacher Bierfest gibt’s ab heute zu kaufen

Ab heute gibt’s in Kulmbach die Bierfestwährung zu kaufen – die Biermarken. Historisch, praktisch und äußerst begehrt. Wer beim Kulmbacher Bierfest Nachschub bestellt, der tut sich leichter mit einer Biermarke. Das wissen die meisten. Zwei von drei Bieren im Zelt werden inzwischen mit den Marken bezahlt. Die kann man ab heute wieder bei der Kulmbacher Brauerei in der Lichtenfelser Straße kaufen – auch die Essensmarken – und sogar per Fax vorbestellen, dann geht’s noch schneller.

(Bierfestorganisator Michael Schmid)

Die Marken – früher auch aus Blech – sind nach dem Krieg 1951 eingeführt worden, eigentlich gedacht für die Mitarbeiter der damals vier Kulmbacher Brauereien Sandler, Mönchshof, EKU und Reichelbräu. Heutzutage sind die Biermarken aus starkem Papier und heuer sind sie rechteckig. Die Kosten sind gleich geblieben: 8 Euro 10 für eine Maß Bier oder zwei Weizenbiere.