Eine Heuballenpresse ist am Samstag Nachmittag bei Hutschdorf in Brand geraten .Die Ursache ist noch unklar. Der 24-jährige Fahrer des Traktors, an dem das Gerät hing, bemerkte Rauchschwaden und rief die Feuerwehr. Die konnte größeren Schaden verhindern. 20.000 Euro sind es dann aber doch. Verletzt wurde niemand.