Heute Casting: Kulmbacherin will bayerische Bierkönigin werden

Kommt die nächste Bierkönigin aus Kulmbach? Gegen die ersten 100 hat sie sich in der ersten Auswahlrunde schon durchgesetzt, heute geht es für Melanie Fraas aus Neuenmarkt um den Einzug ins Finale.

In einem Casting heute Vormittag in München präsentieren sich 24 junge Frauen der Jury. Sieben von ihnen kommen ins Finale um das Amt der Bayerischen Bierkönigin. Am 18. Mai wird sie gekrönt.

Die Bierkönigin gilt als Botschafterin für das bayerische Bier und darf es international präsentieren. Dienstreisen haben die bisherigen Bierköniginnen unter anderem nach Paris, Peking oder Abu Dhabi geführt.