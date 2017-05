Heute ist der „Tag der Städtebauförderung“: viel Geld fließt auch nach Oberfranken

Viele Städte und Gemeinden in Oberfranken arbeiten daran, ihre Ortszentren auf Vordermann zu bringen und zu beleben. Oft geschieht das mit Hilfe von Geldern aus der Städtebauförderung. In den vergangenen Jahren hat sich so viel getan, sagt die CSU-Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner anlässlich des heutigen Tags der Städtebauförderung. Als gute Beispiele nennt sie das Areal der Spinnerei in Kulmbach, oder die Altstadt von Lichtenfels. Allein in diese Projekte sind bislang rund acht Millionen Euro geflossen.