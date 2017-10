Heynckes gibt grünes Licht bei Hummels: Martínez im Kader

München (dpa) – Trainer Jupp Heynckes hat beim FC Bayern München grünes Licht für einen Einsatz von Fußball-Weltmeister Mats Hummels im DFB-Pokalspiel bei RB Leipzig gegeben. Die Verletzung am Knöchel des Abwehrspielers sei nicht so schwerwiegend, dass Hummels am Mittwochabend nicht von Anfang an auflaufen könne. Auch Angreifer Kingsley Coman werde trotz einer Knieprellung spielen können. Zum Aufgebot wird auch Javi Martínez nach seiner Schulterblessur gehören. Heynckes ließ offen, wer den verletzten Nationalspieler Thomas Müller in der Offensive ersetzen soll. Der Bayern-Coach erwartet ein «dramatisches, intensives» Pokalspiel mit völlig offenem Ausgang.