HI-Virus: Auch in Oberfranken gibt es immer wieder Neu-Diagnosen

Noch immer stecken sich viele Männer und Frauen deutschlandweit mit dem HI-Virus an – auch in Oberfranken. Ingesamt haben hier in der Region 24 Menschen im vergangenen Jahr erfahren, dass sie HIV-positiv sind. 2015 waren es noch 31 Neu-Diagnosen – das meldet die Aidsberatungsstelle Oberfranken. Zudem werden momentan 95 HIV-positive Personen in der Beratungsstelle betreut.

Und eine Betreuung sei wichtig, so Leiter Hermann Schuster. Wenn Betroffene die Krankheit früh genug erkennen und sich behandeln lassen, sei ein Leben bis ins hohe Alter möglich, so Schuster weiter.

Ein AIDS-Test in unserer Region ist in den Gesundheitsämtern möglich. Er ist anonym und kostenlos.