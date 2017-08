Hilfe für kranke Kinder: Kulmbacher Apotheker stellt sich vor Initaitive für Kaliningrad

Apotheker helfen ist eine gemeinnützige Nichtregierungsorganisation, die sich für die Gesundheitsversorgung von Menschen einsetzt, die hilfsbedürftig sind. Aktuell unterstützt der Verein krebskranke Kinder und Babys in Kaliningrad. Der Kulmbacher Apotheker Hans-Peter Hubmann ist im Vorstand des Vereins. Er schildert in einer Pressemitteilung die Situation der kranken Kinder vor Ort in einem gemeinnützigen Zentrum in Kaliningrad: Den Kindern fehle es an Spezialnahrung, die sie zum Überleben brauchen und an Betreuung rund um die Uhr.

Hier wolle der Verein helfen und haben einmal im Frühjahr und auch jetzt wieder einen Verein vor Ort mit Geld unterstützt. Wer den Kindern ebenfalls helfen will, kann gerne spenden. Die Kontodaten finden Sie auf der Radio Plassenburg-Homepage.