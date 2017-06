Früh um sechs Uhr mitten auf der Straße liegen – das ist keine Ruhmestat. Ein 22-jähriger Lichtenfelser hat diesen Auftritt am Samstag früh in der Dr.-Martin-Luther-Straße gebracht – hilflos. Er konnte sich offensichtlich nur noch schwer auf den Beinen halten. Er stand unter Alkohol- und wohl auch Drogeneinfluss. Er kam zur Ausnüchterung in eine Haftzelle der Lichtenfelser Polizei und bekommt eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.