Hitzfeld: Spannendes Titelrennen zwischen Bayern und BVB

Hamburg (dpa/lno) – Der frühere Fußball-Trainer Ottmar Hitzfeld erwartet in dieser Bundesliga-Saison ein enges Rennen um den Meistertitel. «In diesem Jahr kommt mehr Spannung auf», sagte der frühere Coach von Bayern München und Borussia Dortmund. «Die Bayern sind nicht so gefestigt wie im Vorjahr. Dortmund kann ein ernsthafter Konkurrent werden», meinte der 68-Jährige am Rande des «Sport Bild»-Award. Hitzfeld wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Vizemeister RB Leipzig werde im Saisonverlauf stärker sein als bei seinem Auftritt gegen Schalke 04 (0:2) zum Auftakt, sagte Hitzfeld. Ob die Sachsen am Saisonende Dritter hinter den Favoriten Bayern und Dortmund werden, müsse man aber abwarten.