Hochkarätiger Wettbewerb: Junge Violinisten stellen sich in Oberfranken vor

Die Finalisten des 6. Internationalen Violinwettbewerb Henri Marteau stehen fest! Heute wird nochmal intensiv geprobt mit den Hofer Symphonikern und morgen beginnen dann die Finale. Die finden im Festsaal der Freiheitshalle Hof statt und sind öffentlich. Besucher sind herzlich willkommen.

134 junge Geiger aus 25 Ländern hatten sich angemeldet, letztendlich haben es sechs junge Musiker aus Russland, Großbritannien, der Schweiz, Deutschland, Japan und Südkorea in die Endrunde geschafft. Am Samstag gibt’s dann ein Galakonzert mit den Preisträgern mit dem Hofer Symphonikern in der Freiheitshalle Hof.