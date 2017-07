Hochschule für Kronach: Fürther und Münchner Architekten werden sie bauen

Kronach kann sich auf ein attraktives neues Hochschulgebäude freuen. Das hat Heimatminister Söder heute in der Cranach-Stadt angekündigt. Der Minister hat die Pläne für das neue 50 Millionen-Euro Projekt in Kronach vorgestellt.

In Kronach soll eine neue Außenstelle der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern , Fachbereich Finanzwesen entstehen. Der Freistaat lässt sich die neue Schule 50 Millionen Euro kosten.

Heute gab’s den Sieger aus dem Architekturwettbewerb. Das Architekturbüro Dürschinger aus Fürth und Landschaftsarchitekten Fischer-Heumann aus München werden das Projekt auf dem Gelände eines ehemaligen Baumarktes umsetzen.

Ihre Pluspunkte: eine hervorragende Lösung der städtebaulichen Problemstellung und eine hohe Funktionalität in einer attraktiven Hochschulumgebung. Das Büro Dürschinger sei sehr erfahren im Schul- und Hochschulbau, sagte Söder heute in Kronach.

Das Gelände für die neue Hochschule umfasst insgesamt vier Grundstücke mit einer Fläche von mehr als 15.000 m². Darauf sollen ein Wohnbereich für 200 Studierende, ein Lehrsaalbereich mit zehn Lehrsälen und vier Gruppenarbeitsräumen, eine Mehrzweckhalle, ein Mensa- und Küchenbereich sowie 124 PKW-Stellplätze entstehen.