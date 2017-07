Hochschule für Kronach: Söder präsentiert heute die Pläne für den Bau

Und weiter geht’s mit der Millionenförderung in Oberfranken. Kronach bekommt eine Hochschule für den öffentlichen Dienst. Da ist schon länger bekannt. Die Umsetzung dieses Beschlusses geht jetzt zügig voran. Heute ( Fr. 21.Juli) stellt Heimatminister Markus Söder in Kronach den Siegerentwurf für den Neubau in Kronach vor. Fest steht schon, dass die neue Hochschule im Gebäude eines ehemaligen Baumarktes an der Siechenangerstraße in Kronach entstehen soll. Der Freistaat investiert 50 Millionen Euro. Die neue Hochschule soll 200 Studenten auf den öffentlichen Dienst im Fachbereich Finanzwesen ausbilden.

Der Heimatminister wird heute bereits erste Details zum Neubau der Kronacher Hochschule bekannt geben, heißt es vorab.