Hochschulstandort Kulmbach: Güterbahnhofsgelände im Fokus

Das ehemalige Güterbahnhofsgelände rückt in den Fokus, wenn es um die Hochschulpläne der Stadt Kulmbach geht. Am Donnerstag hat der Stadtrat beschlossen, dass für das Grundstück ein Bebauungsplan erstellt werden soll. Bis es soweit ist, darf dort nichts gemacht werden – es gilt eine Veränderungssperre. Etwa ein Drittel des Areals gehört der Firma „Futura“ – für diesen Bereich hat die Stadt eine Kaufoption, wie OB Henry Schramm bereits im Vorfeld gegenüber RP erwähnt hat. Der Rest des Grundstücks liegt im Besitz der Kulmbacher Brauerei. Die hat auch ihre Vorstellungen, was sie mit dem Gelände machen will. Um allen Wünschen gerecht zu werden, soll es schon während der Bierwoche ein Gespräch zwischen Schramm und Brauereivorstand Markus Stodden geben. Für den Campus an sich kommen noch andere Standorte in Frage. Man werde das Güterbahnhofsgelände aber auf jeden Fall brauchen – eventuell für Wohnraum für die Studenten oder andere Infrastruktur, so der Oberbürgermeister.