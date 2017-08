Hochsommer kehrt nach Bayern zurück

München (dpa/lby) – Nach dem durchwachsenen Wetter der vergangenen Tage kehrt der Hochsommer nach Bayern zurück. Am Montag bereits zeigte sich die Sonne in weiten Teilen des Landes. Am Dienstag sollte es dann auch wieder richtig heiß werden: 30 Grad sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraus. Am Untermain seien gar 33 Grad möglich. Zwar sollte es am Spätnachmittag und Abend vor allem im westlichen Franken vereinzelt Schauer und Gewitter geben, jedoch rechnete der Experte bis Freitag mit tendenziell schönem Wetter. Am Samstag rutsche die Temperatur voraussichtlich auf verbreitet 22 Grad ab, doch schon am Sonntag gehe es wieder aufwärts.