Hochwasserschutz am ehemaligen Mühlkanal: Fünf Millionen Euro werden investiert

Die Firmen und Anlieger in der E-C-Baumannstrasse sollen künftig vor Hochwasser geschützt sein. Heute haben die Arbeiten am ehemaligen Mühlkanal offiziell begonnen. Fünf Millionen Euro werden dort in den Bau eines Hochwasserschutzes investiert, nur einen vergleichsweise kleinen Betrag davon muss die Stadt Kulmbach selbst stemmen, sagt Oberbürgermeister Henry Schramm:

Dass die Investition nötig ist, weiß man in Kulmbach spätestens seit dem Jahr 2006. Damals hatten viele Anlieger unter dem Hochwasser zu leiden.