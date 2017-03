Höferänger kommt: Sechs Einfamilienhäuser genehmigt der Kulmbacher Stadtrat

Grünes Licht hat der Kulmbacher Stadtrat in seiner Sitzung gestern für ein neues Baugebiet in Kulmbach/Höferänger gegeben. Sechs Einfamilienhäuser dürfen dort gebaut werden. Bedenken der Anwohner, die Sorgen um ihre Sandsteinhäuser an der engen Zufahrt haben, habe der Stadtrat zur Kenntnis genommen, heißt es im Beschluss.

Mit ihrem Protest haben die Anwohner in Höferänger zumindest die Größe des Baugebiets eingeschränkt, das die Firma Vogel aus Unterzettlitz erschließen will. Auch in Höferänger will die Stadt wie im Stadtteil Weiher einen Baubauungsplan aufstellen um ein geordnetes Verfahren in die Wege zu leiten um allen gerecht zu werden und besonders auf die Anwohner einzugehen.