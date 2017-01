Hoeneß auf Kurzbesuch im Bayern-Trainingslager in Katar

Doha (dpa) – Uli Hoeneß hat am Dienstag im Mannschaftshotel des FC Bayern in Doha vorbeigeschaut. Aus der Ferne konnte der Präsident auch dem Aufgalopp des Teams von Trainer Carlo Ancelotti bei der Einheit am Dienstagvormittag zusehen. Der 65-Jährige war nur für einen Kurzbesuch nach Katar gekommen. Am Vorabend hatte er an einem Abendessen mit dem Emir und SAP-Vertretern teilgenommen.

Hoeneß hatte nach Bayern-Angaben dem Team schon vor dem Training einen Besuch abgestattet. Beim Frühstück fand er Zeit für kurze Gespräche, schon während des Trainings verließ er das Hotel wieder und machte sich auf zum Flughafen.

Vor Hoeneß war bereits der am Oberschenkel verletzte Spanier Thiago abgereist. Der Mittelfeldakteur wollte bei seiner schwangeren Frau Julia sein. Mit dem Training muss er wegen der Verletzung ohnehin aussetzen.

Bei der letzten Münchner Trainingseinheit der Tage in Katar fehlten außer Thiago und Manuel Neuer auch Kingsley Coman David Alaba. Der Österreicher Alaba war Vortag bereits erkältet, der Franzose Coman trainierte vor einem Testspiel des Teams am Abend individuell.