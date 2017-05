Hoeneß: Kaderverstärkung bräuchte Granaten

München (dpa) – Den deutschen Fußball-Meister FC Bayern München erwartet ein spannender Transfersommer. «Wir haben einen Kader, wenn man den verstärken will, muss man schon ziemliche Granaten kaufen. Und deswegen muss man auch perspektivisch denken. Es wird sicherlich einen Mix geben zwischen erfahrenen Spielern und Spielern mit Zukunft. Und das herauszufinden, wird die Kunst sein», sagte Präsident Uli Hoeneß am Samstagabend im Bayerischen Fernsehen. «Das Problem ist, dass man sich in einem Markt bewegt, der über Summen diskutiert und wo auch Summen bezahlt werden, die wir bisher nicht für möglich gehalten haben. Das macht die Sache nicht leichter.»

Bislang haben die Münchner Sebastian Rudy und Niklas Süle von 1899 Hoffenheim verpflichtet. «Wir reden natürlich über das Gesamtkonzept. Da gibt es Abgänge und Zugänge. Das werden wir jetzt in den nächsten Wochen sicherlich besprechen. Karl-Heinz Rummenigge, Michael Reschke, der Trainer, ich werde auch dazu eingeladen, und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt», sagte Hoeneß. «Einfach ist es nicht.»

Erst einmal stand in der Nacht zum Sonntag aber die Feier der 27. deutschen Meisterschaft an. «Wir haben eine gute Saison gespielt. Ich wünsche mir, dass alle Spaß haben heute Abend. Lasst es krachen», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei der vereinsinternen Feier, bei der die scheidenden Fußballgrößen Philipp Lahm und Xabi Alonso gefeiert wurden. «Ich bin 1995 zum FC Bayern gekommen. Ich hätte mir nie vorstellen können, Meister zu werden, das war alles wie ein Traum», sagte der 33-jährige Lahm.