Hof gegen Burghausen: Fans schlagen sich nach Regionalligaspiel

Zu einer Massenschlägerei ist es am Samstag nach einem Fußballspiel in Hof gekommen. Zwei Hofer wurden dabei leicht verletzt.

Die Spielvereinigung Hof hatte gegen Wacker Burghausen bei einem Heimspiel verloren; nach dem Spiel gerieten die Fans am Ausgang in Streit und schlugen aufeinander ein. Die Polizei rückte mit zahlreichen Streifenwagen an und brachte die Lage unter Kontrolle. Sie nahm zwei Burghausen-Fans vorläufig fest. Sie wurden kurze Zeit später freigelassen, gegen sie wird aber wegen gefährlicher Körperverletzung und Verdachts des Landfriedensbruchs ermittelt.