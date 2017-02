Hoffnungsschimmer: Ministerpräsident Seehofer macht Höhenklinik Bischofsgrün zur Chefsache

Der Erhalt der Höhenklinik in Bischofsgrün ist jetzt „Chefsache“. Ministerpräsident Horst Seehofer hat in einem Gespräch mit der Bundestagsabgeordneten Silke Launert und dem Landtagsabgeordneten Martin Schöffel zugesagt, sich den Sachverhalt vorlegen und noch einmal prüfen zu lassen. Das Sozialministerium hat bereits ein weiteres Gutachten zu dem Thema in Auftrag gegeben. Auch der Rechnungshof hat die Pläne der Deutschen Rentenversicherung offenbar im Blick.

Die Bayerische Rentenversicherung plant, ihre Kliniken in Bischofsgrün und Bayreuth zu schließen und in Bayreuth einen Neubau zu errichten – für bischofsgrün ein wirtschaftlich schwerer Schlag.