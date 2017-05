Hoffnungsträger Guttenberg mischt im CSU-Wahlkampf mit

München (dpa/lby) – Karl-Theodor zu Guttenberg will für die CSU im Wahlkampf mitmischen und im September eine Rede beim politischen Gillamoos in Abensberg halten. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer bestätigte am Montag entsprechende Medienberichte. Der frühere Verteidigungsminister Guttenberg lebt seit Jahren in den USA; über seine Rückkehr in die Politik wird seit längerem spekuliert.

Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hatte ihn in einem BR-Interview zuletzt gelobt: «Er ist auch ein glänzender, talentierter, guter, international erfahrener Politiker.» Laut Seehofer sind Guttenbergs Auftritte im Wahlkampf entscheidend für die Frage, wie es künftig für den CSU-Hoffnungsträger weitergeht. Eine Rückkehr in die Politik dürfte demnach auch vom Zuspruch auf den Veranstaltungen abhängen.

Der Gillamoos ist einer der größten und ältesten Jahrmärkte in Niederbayern, immer rund um das erste Septemberwochenende. Am Volksfestmontag, dem letzten Tag des fünftägigen Festes, treten traditionell Spitzenpolitiker in den Bierzelten auf.