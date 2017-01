München (dpa/lby) – Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus hat am Samstag in München nach ersten Erkenntnissen der Brandfahnder (…)

München (dpa/lby) – Ein extrem trockener Weihnachtsbaum ist beim Anzünden der Kerzen so schlagartig in Flammen aufgegangen, dass (…)

Vohburg an der Donau (dpa/lby) – Von der Terrasse aus hat ein Brand auf ein Einfamilienhaus in Oberbayern übergegriffen und etwa (…)

Lösch-Einsatz wegen Waldbrands am Jochberg beendet

Kochel am See (dpa) – Drei Tage lang haben Einsatzkräfte gegen Flammen und Glut am Jochberg in Oberbayern gekämpft – nun (…)