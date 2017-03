Hoher Sachschaden bei Lagerhallenbrand

Taching (dpa/lby) – Beim Brand einer Lagerhalle ist in der Nacht zum Samstag im oberbayerischen Taching (Landkreis Traunstein) hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte das Feuer in der Halle abgestellte landwirtschaftliche Maschinen. Die Beamten schätzten den entstandenen Schaden am Gebäude und an den Maschinen auf 750 000 Euro.

«Menschen und Tiere wurden beim Brand nicht verletzt», sagte ein Polizeisprecher. 250 Feuerwehreinsatzkräfte brachten den Brand am frühen Samstagmorgen unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus. Die Brandursache soll jetzt die Kriminalpolizei ermitteln.