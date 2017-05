Hoher Sachschaden bei Scheunenbrand

Freudenberg (dpa/lby) – Mehrere Hunderttausend Euro Schaden lautet die Bilanz eines Scheunenbrands in der Oberpfalz. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war am Mittag in Freudenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) eine Alarmmeldung eingegangen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Scheune bereits in hellen Flammen. Das Personal eines angrenzenden Gasthofs musste das Gebäude aus Sicherheitsgründen verlassen, Menschen kamen aber nicht zu Schaden. Ersten Erkenntnissen zufolge waren in der Scheune Stroh, Holz und landwirtschaftliches Gerät eingelagert. Zur Klärung der Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei Amberg.