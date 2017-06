Hoher Sachschaden nach Scheunenbrand in der Oberpfalz

Pleystein (dpa/lby) – Beim Brand einer Scheune ist in der Nacht zum Samstag im oberpfälzischen Pleystein (Landkreis Neustadt an (…)

Schwelbrand beschert Schülern freien Tag

Weiden (dpa/lby) – Nach einem Schwelbrand in einer Schule in Weiden ist am Dienstag dort der Unterricht ausgefallen. Der (…)