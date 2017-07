Hoher Schaden bei Brand in Gebäude an Solarfeld

Oberhaid (dpa/lby) – Ein Brand an einer Photovoltaikanlage in Oberfranken hat einen Schaden in Höhe von 150 000 Euro verursacht. Nach Polizeiangaben brannte ein Transformatorhäuschen in Oberhaid (Landkreis Bamberg) am Samstag völlig aus. Das Feuer zerstörte sämtliche elektronischen Bauteile im Inneren des kleinen Gebäudes.

Da die Anlage zunächst noch mit dem Stromnetz verbunden war, konnte die Feuerwehr den Brandherd beim Gebäude erst nicht direkt bekämpfen. Erst später konnte das Feuer gelöscht werden. Ein Ausbreiten der Flammen wurde zuvor verhindert. Laut Polizei waren die Module der Photovoltaikanlage zu keiner Zeit in Gefahr. Eine vorläufige Einschätzung ergab als Brandursache einen technischen Defekt.