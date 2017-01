Hoher Schaden bei Brand in Schreibwarenladen

Burgkirchen an der Alz (dpa/lby) – Bei einem Brand in einem Schreibwarengeschäft in Burgkirchen an der Alz (Landkreis Altötting) ist ein Schaden in Höhe von rund 100 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine Verkäuferin war am Samstagmorgen in den Laden gekommen und hatte Rauch bemerkt. Sie alarmierte die Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen löste ein technischer Defekt an der Kasse den Brand aus. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen auf den gesamten Laden und das Gebäude verhindern.