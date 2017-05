Hoher Schaden bei Feuer auf Bauernhof

Rohrbach (dpa/lby) – Bei einem Brand in einer landwirtschaftlichen Lagerhalle ist in der Nacht zum Sonntag ein Schaden von rund (…)

Aschau (dpa/lby) – Ein Brand in einem Chemiewerk im oberbayerischen Aschau am Inn hat einen Schaden von rund 100 000 Euro (…)

Mehrere Brände in Bayern

Soyen/Triefenstein/Zwiesel (dpa/lby) – An mehreren Orten Bayerns haben am Freitag und Samstag Gebäude gebrannt. So ist in einem (…)