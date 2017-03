Hollerbach redet Union stark: «Mannschaft der Stunde»

Würzburg (dpa) – Die Würzburger Kickers blicken ihrer nächsten Aufgabe in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag (18.30 Uhr) beim 1. FC Union Berlin mit großem Respekt entgegen. «Union ist die Mannschaft der Stunde in der 2. Bundesliga. Es ist sensationell, was sich dort entwickelt hat», sagte Trainer Bernd Hollerbach vor der Dienstreise.

Die Berliner gewannen ihre vergangenen drei Spiele und sind seit sechs Partien ungeschlagen. Damit liegen sie auf Relegationsrang drei. Die Würzburger sind hingegen seit fünf Auswärtsspielen sieglos, als Tabellenachter warten sie noch immer auf ihren ersten Dreier in diesem Jahr. «Wir müssen in den Zweikämpfen präsent sein und wollen schnell umschalten», sagte Mittelfeldspieler Sebastian Ernst.