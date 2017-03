Hollerbach vor Dresden-Duell: «Enge und intensive Spiele»

Würzburg (dpa/lby) – Die Würzburger Kickers möchten nach schwierigen Wochen in der 2. Fußball-Bundesliga endlich wieder einen Sieg bejubeln. «Wir wollen mit aller Macht in der für mich besten 2. Bundesliga Europas bleiben», sagte Trainer Bernd Hollerbach am Donnerstag und warnte vor dem Gegner. «Gegen Dynamo Dresden waren es in der Vergangenheit immer enge und intensive Spiele.» Am Samstag (13.00 Uhr) treffen die beiden Teams erst zum vierten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander.

Der Mitaufsteiger aus Sachsen belegt den fünften Tabellenrang, die Kickers sind mittlerweile auf Platz zehn abgerutscht. In diesem Jahr warten die Unterfranken noch auf einen Sieg, von den vergangenen fünf Spielen wurden vier verloren. «Eine Saison ist lang. Es gibt immer Höhen und Tiefen, das gehört dazu. Wir wehren uns gemeinsam dagegen», sagte Torhüter Robert Wulnikowski.