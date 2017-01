Holtzwart: Jobvermittlung vor grundlegendem Wandel

Nürnberg (dpa/lby) – Die Jobvermittlung in Bayern und Deutschland steht nach Einschätzung des neuen Chefs der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, vor einem grundlegenden Wandel. In der Vergangenheit sei mit den bisherigen Konzepten und Strategien zwar viel erreicht worden. «Jetzt stehen wir aber an einem Punkt, wo wir sagen: Um noch besser zu werden, müssen wir etwas anderes machen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Nürnberg. «Weil einfach mehr zu machen, das funktioniert nicht.»

Um Menschen in Arbeit zu bringen, müsse beispielsweise die Zusammenarbeit der Arbeitsagenturen mit Städten und Gemeinden sowie anderen Behörden weiter vertieft werden. Holtzwart will künftig außerdem stärker als bisher Smartphone-Apps und andere internetbasierte Angebote bei der Beratung von Jobsuchern nutzen.