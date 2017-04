Hopfen und Malz: Erlebnisführung zum Tag des Bieres in Kulmbach

Mit dem Schorsch geht’s auf die Spuren von Hopfen und Malz. Die Stadt Kulmbach erweitert ihre Erlebnisführungen.

Am Sonntag in einer Woche ( 23.April) bietet die Touristinfo eine Musikalische Erlebnisführung durch die Bierstadt an – passend zum 23. April 1516, an dem das Reinheitsgebot erlassen worden ist. Der Tag des Bieres führt in Kulmbach in einer etwa 90-münitigen Führung durch die traditionsreiche Biergeschichte der Stadt, es gibt Trinksprüche zu hören, natürlich einen Probeschluck vom Bierbrand und zum Schluss geht’s in ein Wirtshaus in der Stadt.

Los geht’s am Sonntag um 17 Uhr am Zinsfelder Brunnen am Holzmarkt in Kulmbach. Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten sich Interessierte besser bei der Touristinfo der Stadt Kulmbach anmelden.