München (dpa) – Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat den Vorstand seines karitativen Vereins FC Bayern Hilfe e.V. bestätigt. Bei der Mitgliederversammlung am Wochenende wurde Karl Hopfner als Vorsitzender ebenso wiedergewählt wie Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge als Stellvertreter. Das gaben die Münchner am Montag bekannt. Den Verein, der mit Spenden in Not geratenen Menschen und dabei vor allem Körperbehinderten hilft, gibt es seit zwölf Jahren.