Hotspots freigeschaltet: Bayern-WLAN jetzt auch in Kulmbach

Ab sofort kann man in Kulmbach kostenlos, rund um die Uhr, ohne Begrenzung, sicher und mit Jugendschutzfilter im Internet surfen. Bayern-WLAN macht’s möglich. Jetzt sind die neuen Hotspots freigeschaltet, teilte Finanz- und Heimatminister Söder mit.

Insgesamt sieben Hotspots versorgen das Bürgerbüro im Rathaus, den kompletten Marktplatz, die Touristinformation und Teile der Buchbindergasse sowie Teile des Parkplatzes in der Grabenstraße mit dem kostenfreien BayernWLAN. Auch am ehemaligen Pförtnerhaus des Alten Spinnereigeländes, in Teilen der Fritz-Hornschuch-Straße sowie auf dem Bahnhofsplatz steht das Bayern-WLAN zur Verfügung.

Bayern soll laut Söder das erste Bundesland mit einem eigenen WLAN-Netz werden. Das Ziel bis 2020 ist, das kostenfreie BayernWLAN mit 20.000 Hotspots aufzurüsten.

Weitere 20.000 Hotspots sollen an den bayerischen Schulen entstehen.