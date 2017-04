HSV-Ersatzkeeper Tom Mickel vor Augsburg: «Ich bin bereit»

Hamburg (dpa) – Vor dem Auswärtsspiel des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV beim FC Augsburg steht Torhüter Tom Mickel im Mittelpunkt. Da Stammkeeper René Adler nach seinem Rippenbruch weiterhin fehlt und dessen Vertreter Christian Mathenia gegen Darmstadt eine schwere Knieprellung erlitt, könnte die eigentliche Nummer drei des HSV im Spiel des Tabellen-15. beim -16. am Sonntag zwischen den Pfosten stehen.

«Ich bin natürlich bereit für einen Einsatz und würde mich freuen zu spielen. Das gilt doch für jeden Profi», sagte Mickel, der sein bisher einziges Bundesligaspiel beim 3:1 in Augsburg in der Vorsaison bestritten hat: «Wir haben heute allerdings erst Dienstag und bis Sonntag vergeht noch etwas Zeit – vielleicht reicht es am Ende auch für Chris.»

Außer Adler und Mathenia fehlten am Dienstag die Langzeitverletzten Nicolai Müller und Albin Ekdal. Dennis Diekmeier absolvierte wegen einer Oberschenkelprellung nur Teile des Mannschaftstrainings. Aaron Hunt trainierte individuell.