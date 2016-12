Huml appelliert zum Jahreswechsel an Raucher

München (dpa/lby) – Als guten Vorsatz fürs neue Jahr empfiehlt Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml Rauchern den Verzicht auf Glimmstängel und sämtlichen Elektroersatz. «E-Zigaretten können nach Experten-Ansicht Substanzen enthalten, die Allergien auslösen – toxische und sogar krebserzeugende Stoffe», sagte die CSU-Politikerin am Freitag in München. Gleiches gelte für sogenannte E-Shishas. Die Ministerin warnte: «E-Zigaretten und E-Shishas können für Kinder und Jugendliche ein getarnter Einstieg in die Nikotinsucht sein.»

Huml räumte ein, gerade nach langjährigem Tabakkonsum könne die Entwöhnung schwierig sein. «Wichtigen Rat kann es aber zum Beispiel beim Hausarzt geben. Auch die meisten Krankenkassen bieten ihren Mitgliedern Unterstützung dabei an, mit dem Rauchen aufzuhören.»